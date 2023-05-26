الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عمرو رمزى يكشف قصة إخراج شعبان عبدالرحيم "مطواة" له ببرنامجه

الفنان عمرو رمزي
الفنان عمرو رمزي

كشف الفنان عمرو رمزي، تفاصيل عن بدايته الفنية، مؤكدًا أنه كان يعمل مخرجًا في الفضائية المصرية، وأن الإعلامية سناء منصور، هي التي ساعدته على العمل ولها فضل كبير عليه.

 

وأضاف خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه كان معروفًا عنه أنه يريد دخول مجال التمثيل، وكان المخرج طارق فهمي، وقتها يصور برنامج  "حيلهم بينهم"، وصور معه 3 حلقات وتم إرساله للجهة المنتجة خارج مصر، وطلبوه بعدها.  

 

مواقف لن ينساها بالبرنامج

وكشف عن الحلقات المستفزة بالبرنامج ولن ينساها، قائلًا، إن إحدها كانت مع الفنان السوري سامو زين، وتحدث معه وقتها عن خضوعه لعمليات تجميل الأمر الذي أدخله في نوبة ضحك هيستيرية.

 

وتابع، أن حلقته مع الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، تحدث معه عن الذات ليرد عليه شعبان عبدالرحيم قائلًا: "ما تقولي كلام شعبولي نقدر نفهمه"، فرد عليه: "دا آخر حاجة أقدر أنزل لها"، مشيرًا إلى أنه رأى المصور يترك الكاميرا ويغادر الأستوديو وكذلك الجمهور في الصف الأول ليكتشف بعدها أن شعبان عبدالرحيم أخرج "مطواة" من الشراب، فقال له “أنت ليه مش عايز تسمعنا حاجة”، وتم حذف مشهد المطواة من الحلقة.

شعبان عبدالرحيم سامو زين عمليات تجميل عمرو رمزي سناء منصور مطواه

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