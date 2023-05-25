أشهر الفيتامينات والمعادن الثمينة التي يحتاجها الجسم بفصل الصيف

الفيتامينات والمعادن هي مواد ضرورية لصحة ووظائف الجسم، نحصل عليها من خلال الأطعمة والمشروبات التي تتناولها، حيث تختلف احتياجات الجسم من الفيتامينات والمعادن باختلاف العمر، والجنس، والحالة الصحية، والنشاط البدني، والظروف المناخية.

فصل الصيف هو فصل ممتع ومشرق، يحبه الكثير من الناس لما يوفره من فرص للسفر والاستجمام والتمتع بالطبيعة، لكن فصل الصيف يحمل أيضًا بعض التحديات لصحة الجسم، فالحرارة المرتفعة والشمس الحارقة والتعرق الزائد قد تؤدي إلى نقص في بعض الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه بشكل سليم.

لذلك، من المهم أن نعرف ما هي أشهر هذه الفيتامينات والمعادن، وكيف نحصل عليها من خلال غذائنا أو مكملاتنا، وما هي فوائدها لصحتنا، ففي السطور التالية يرصد خبراء التغذية بموقع "medicine and fitness" الطبي أشهر وأفضل الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم خلال فصل الصيف.

فيتامين أ:

هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، يساعد في حماية البشرة من التلف والشيخوخة المبكرة، ويدعم صحة العيون والرؤية، ويقوي المناعة ضد الأمراض، يوجد فيتامين أ في المنتجات الحيوانية مثل اللبن والبيض والكبد، وفي الخضروات والفواكه ذات اللون الأصفر أو البرتقالي مثل الجزر والبطاطس والقرع.

فيتامينات ب:

تشمل مجموعة من ثمانية فيتامينات تساهم في تحويل الطعام إلى طاقة، وتدعم صحة الأعصاب والدماغ والقلب، توجد فيتامينات ب في الخضروات الورقية، والحبوب الكاملة، والبروتينات الحيوانية مثل اللحوم والأسماك.

فيتامين ج:

يعزز من مناعة الجسم ضد التهابات المسالك التنفسية، ويلطف بشرة الجسم، ويرفع من امتصاص معدن الحديد، يوجد فيتامين ج في المشروبات المضادة للأكسدة مثل عصير البرتقال أو التوت، وفي فواكه مثل كيوي أو فراولة أو ليمون.

فيتامين د:

يساعد في امتصاص معدن الكالسيوم، وبالتالي يحافظ على صحة العظام والأسنان، كما يؤثر على المزاج والطاقة.



هل هناك فرق بين تناول المصادر الطبيعية والمكملات الغذائية؟

أكد الخبراء، أن هناك فرق بين تناول المصادر الطبيعية والمكملات الغذائية للفيتامينات، فالمصادر الطبيعية توفر مجموعة متنوعة ومعقدة من المغذيات الدقيقة التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة التي تحمي من الأمراض.

أما المكملات الغذائية، فهي تحتوي على مكونات نشطة ذات تأثيرات بيولوجية قوية، قد تكون ضارة أو مهددة للحياة إذا تجاوزت الجرعة المسموح بها أو خلطت مع بعض الأدوية لذلك، يفضل الحصول على الفيتامينات من الأطعمة الكاملة قدر الإمكان، ولا يجب استخدام المكملات الغذائية إلا بعد استشارة الطبيب المختص.