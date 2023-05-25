المخرج محمد جبر يكشف كواليس مسرحية "طيب وأمير" وتحديات العرض

قال المخرج محمد جبر، إن مسرحية "طيب وأمير"، جاءت فكرتها من الفنان ياسر الطوبجي، مدير المسرح الكوميدي، مؤكدًا أنه وقتها كان يقدم شخصية بديع خيري، في مسلسل "نجيب الريحاني".

وأضاف “جبر” خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والذماع عبر فضائية cbc، أن فكرة المسرحية مأخوذة عن فيلم "سلامة في خير"، للفنان نجيب الريحاني وعرضت على مسرح ميامي.

تحديات واجهت المسرحية

وأشار إلى أن أحد عروض المسرحية تزامن مع مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي، وكان هناك قلق من عدم حضور الجمهور ولكن العرض كان كاملًا .

وتابع أنه يوجد ظاهرة مميزة في المسرح وهي أن جمهور يوم السبت لا يضحك، وكان أول عرض يوم سبت ولكن الجمهور كان يضحك وخالف القاعدة، مؤكدًا أن جودة المنتج هي الرهان على نجاحه والبداية هذه المرة كانت قوية والدعاية كانت أسرع.