الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كمال الدسوقي: مصر من الدول المحجرية والمعدنية القليلة على مستوى العالم

كمال الدسوقي
كمال الدسوقي

قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الدولة المصرية محظوظة بأنها تمتلك كمية كبيرة من الكوارتز ذات النقاء الشديد. 

تصنيع كوارتز

وأكد الدكتور كمال الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن الكوارتز نوع من أنواع الحجارة البركانية، ويتميز بالصلابة الشديدة، ويستخدم في ألواح شبيهة بالرخام، وألواح الطاقة الشمسية، وألواح الأجهزة الإلكترونية.

الأحجار المصرية

وأضافت في حديثه، أن الدولة المصرية من الدول المحجرية والمعدنية على مستوى العالم ، لذا مصر تسير على قدم وساق لاستغلال مواردها المعدنية وعدم تصديرها على صورتها الخام. 

وتابع: "تكلفة مصنع كوارتز ٧٠٠ مليون دولار، وهذا الرقم قد يبدوا كبيراً، ولكن ربح هذا المصنع في عام واحد سيغطي تلك التكلفة بل ويفوقها".

كمال الدسوقي إدارة الصناعات الكوارتز اي تي سي مصر جديدة

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