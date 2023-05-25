الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شكرى وجراندى يناقشان تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية شئون اللاجئين

شكري وجراندي خلال
شكري وجراندي خلال اللقاء

قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير ادارة الدبلوماسية العامة، إن سامح شكري وزير الخارجية، التقى، اليوم، فى جنيف بالمفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندي.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن شكري أعرب عن التقدير للمفوض السامي على التعاون القائم بين المفوضية ومصر، والذي نحتفل هذا العام ببلوغه 70 عاماً، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز هذه الشراكة والتعاون خلال الفترة القادمة.

واستعرض سامح شكري سياسة مصر تجاه المهاجرين واللاجئين القائمة على احترام حقوق الإنسان وكرامتهم الإنسانية، وعدم التمييز في المعاملة بينهم وبين المواطنين المصريين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم على قدم المساواة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

وناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون والشراكة بين مصر والمفوضية في ضوء الأعباء الهائلة التي تتحملها الحكومة المصرية في استضافة الأعداد الهائلة التي وصلت إلى 9 ملايين مهاجر ولاجئ، خاصة في ضوء تداعيات الأزمة الراهنة في السودان، فضلًا عن ضرورة أن تحشد المنظمة الموارد لدعم الجهود الوطنية في تقديم سُبل الرعاية والمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة على الحدود للنازحين الفارين من النزاع في السودان، في ظل التزامات مصر منذ بداية الأزمة بفتح الحدود أمام الفارين من الصراع اتساقاً مع التزاماتها الدولية والاقليمية، حيث استقبلت حتى الآن ۱۲۱ ألف مواطن من السودان أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن.

شكرى وزير الخارجية مصر المفوض السامى لشئون اللاجئين جنيف

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