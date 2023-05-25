الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة السويس: الكشف الطبي على 1760 مواطنًا بالقافلة العلاجية بحي الجناين

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أطلقت مديرية الصحة بالسويس قافلة علاجية بجمعية تنمية المجتمع بقرية كبريت بحي الجناين.

وقالت وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس الدكتورة أمل رشدي إن القافلة العلاجية التي نظمت على مدار يومين  قد أجرت الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لعدد 1760 مواطنًا.

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وأضافت مديرة صحة السويس أن القافلة شملت تخصصات "الباطنة، الأطفال، النساء، الجراحة والأنف وأذن وحنجرة، الصدر، الجلدية، رمد وتنظيم الأسرة"  بالإضافة إلى الإجراءات الطبية المتنوعة بين التحاليل المعملية والأشعات والتقارير الطبية.

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كما نظمت القافلة ندوات للتوعية الصحية واستطلاع الرأي للمترددين  بهدف تحسين الخدمة الطبية المقدمة، مؤكدة على أن القوافل العلاجية تستهدف تقديم خدماتها المجانية للمناطق النائية والريفية وذلك وفقاً لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

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ووجهت رشدي خالص الشكر لفريق عمل القوافل العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة عفاف عبد الفتاح منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة، على جهودهم المتواصلة في خدمة أهالي المناطق النائية بمحافظة السويس.

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مصر السويس الصحة الكشف العلاج

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