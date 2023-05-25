الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. حفل دينا وغسان فى قصر الأمير طاز

فى قصر الأمير طاز
فى قصر الأمير طاز "عسلية "غسان و"يوم جديد"لـ دينا.. غدا

يقيم قصر الأمير طاز - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- حفلا لمحبي آلة العود للثنائي الشهير دينا وغسان، وذلك في الثامنة مساء غد الجمعة.

يهدى الثنائي الجمهور مقطوعتان جديدتان تعزف لأول مرة باسم "يوم جديد" تأليف دينا عبد الحميد وهي تعبر عن اليوم الجديد كفرصة جديدة مملوءة بالتفاؤل والأمل، كما يقدم "غسان اليوسف أحدث مؤلفاته" عسلية "، وهي تعبر عن فرحة الأطفال في مصر عند تناولهم" العسلية "في المناطق الشعبية التراثية بالقاهرة، ومنها ينتقل إلى صعيد مصر أصل هذه الحلوى.

كما يقدم الثنائى مجموعة من أحدث أعمالهما منها: "حياة"، "صباح صعيدي "، "رحالة السلام"، و"غزال"، بالإضافة لعزف مقطوعات من التراث المصري والسوري.

 

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدان أول ثنائي يعزف على آلة عود واحدة، وتفردا بعزف تقنية" أصبع ووتر "، شاركا في العديد من المهرجانات الموسيقية الدولية منها مهرجان العود بتطوان بالمغرب، أقاما العديد من الحفلات في عدد من الأماكن الثقافية بمصر وخارجها.

قصر الأمير طاز قطاع صندوق التنمية الثقافية محبي آلة العود دينا وغسان صباح صعيدي

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