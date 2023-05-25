الحوار الوطني.. حمزة السروي يطالب بالإفراج عن كافة المحبوسين

طالب حمزة السروي ممثل الحزب الشيوعي ضمن أحزاب الحركة المدنية بالإفراج عن كافة المحبوسين بما يضمن تهيئة مناخ ملائم ومناسب لإنجاح الحوار الوطني.

وتطرق السروي خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، للحديث عن المنظومة التعليمية وما تمر به من مشاكل مؤكدًا على أن التعليم هو مفتاح التقدم في أي بلد ويوجد نماذج عدة تؤكد هذا الأمر.

وتابع ممثل الحزب الشيوعي أن التعلم حق مجاني لكل مواطن تلتزم به الدولة منوها أنه يجب أن يستهدف تعميق المواطنة والهوية للطلاب وتعزيز انتمائهم

وأكد على الاهتمام بالمنهج العلمي بما يساعد على الإبداع، مطالباً بضرورة وجود نظام تعليمي واحد على كافة المستويات التعليمية بما يضمن عدم التمييز ضد الطلاب.

واقترح ممثل الحزب الشيوعي إنشاء مجلس أعلى للتعليم يختص بوضع سياسات التعليم ويعرضها على مجلس النواب على أن يكون اهليا وليس حكوميا ويراعى فيه ألا يتقاضى أعضاءه أجور نظير الحضور والعضوية وإنما يتقاضون بدلات الانتقال باعتباره خدمة وطنية.