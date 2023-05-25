الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يشهد حفل تجليس الأنبا "مرقس وليم" مطرانًا على كرسى إيبارشية القوصية

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط حفل تجليس نيافة الأنبا "مرقس وليم" على كرسي إيبارشية قسقام "القوصية" للأقباط الكاثوليك وسيامته مطراناً على كرسي الإيبارشية وتوابعها خلفًا للأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط الشرفي.

وذلك تحت رعاية وحضور الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وذلك بكاتدرائية "قلب يسوع الأقدس" للأقباط الكاثوليك بمدينة أسيوط.

وقدم محافظ أسيوط ومرافقوه خالص التهاني لشعب إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك وللأنبا مرقس وليم لاختياره مطرانًا وراعيًا لهم، داعيًا الله أن يديم عليه الصحة والبركة في منصبه الجديد.

وبدأت مراسم حفل تجليس الأنبا "مرقس" مطراناً لإيبارشية القوصية بمشاركة الأنبا إبراهيم اسحق والأنبا دانيال لطفي مطران ايبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وفقاً لطقوس الكنيسة الكاثوليكية ثم كلمة الشكر والترحيب بجميع القيادات الحضور وشعب الكنيسة.

وأكد محافظ أسيوط بحضور شعب الكنيسة على قوة العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط والتي تظهر في مختلف المواقف والمناسبات وتبادل الزيارات في مختلف الأعياد ومشاركة الأخوة الأقباط في استكمال مسيرة التنمية والبناء، وفي جميع المبادرات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، داعيًا المولى عزوجل أن يحفظ مصر جيشاً وشعباً تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه الأنبا "مرقس" رسالة شكر وتقدير لمحافظ أسيوط ولجميع قيادات المحافظة على مشاركتهم الغالية في الاحتفالية وعلى روح الأخوة والمحبة التي تتجلى في مختلف المواقف والأعياد والمناسبات، معلناً مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء؛ لتحتل محافظة أسيوط مكانتها كعاصمة للصعيد.

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الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق الكنيسة الكاثوليكية المخابرات العامة النائب ابراهيم نظير إيبارشية القوصية بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك حافظات الجمهورية رئيس جامعة الأزهر صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم اسحق عضو مجلس الشيوخ

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