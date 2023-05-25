70 مليار جنيه حصيلة إضافية من الطروحات وخطة لزيادة الإيرادات فى الموازنة الجديدة

تستعد الحكومة لإطلاق مرحلة جديدة من برنامج الطروحات بدءًا من الموازنة الجديدة للعام المالى 2023/2024، والتى تستهدف من خلاله تحقيق حصيلة إضافية من الطروحات بنحو 70 مليار جنيه، تمثل نحو 0.6% من الناتج المحلى فى مشروع الموازنة الجديدة.

وأشار تقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن الإيرادات الأخرى تتضمن نحو 40 مليار جنيه من هذه الحصيلة الإضافية تمثل 0.33% من الناتج المحلى، وباقى الحصيلة المستهدفة 30 مليار جنيه فتكون من خلال زيادة قيمة المتحصلات من الأصول المالية بالموازنة.

وتعمل الحكومة على تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة تأكيدًا على أن السياسة المالية غير قائمة على فرض أعباء جديدة أو إضافية، ولكنها قائمة فى الأساس على اتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية، واستنداء حقوق الخزانة العامة من العوائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال تنفيذ إصلاحات هدفها تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية لشركات وهيئات الدولة.

كما تهدف الحكومة لتعظيم العائد على صول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل المضى بقوة فى تطبيق سياسة ملكية الدولة واستمرار التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة وكيانات ومؤسسات الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء قد أعلن مطلع العام الجارى عن استئناف برنامج الطروحات الحكومية بما يتضمن حصصًا من 32 شركة سيتم طرحها في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، مؤكدًا أن البرنامج يغطى 18 قطاعًا اقتصاديًا كما يشمل للمرة الأولى طرح شركتين تابعتين للجيش، فى إطار خطة التخارج من أنشطة وقطاعات اقتصادية لصالح القطاع الخاص.