مقاومة الأنسولين والفتيات.. الأعراض والأسباب وكيفية التعامل معه والعلاجات المتاحة

الأنسولين هو هرمون يفرزه البنكرياس ويساعد على نقل السكر من الدم إلى الخلايا لإنتاج الطاقة، في بعض الحالات، قد تصبح خلايا الجسم غير حساسة للأنسولين أو تستجيب له بشكل ضعيف، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم وتراكم الأنسولين فيه، هذه الحالة تسمى مقاومة الأنسولين.

أكد الأطباء بموقع "health" الطبي أن مقاومة الأنسولين قد تكون نتيجة لعوامل وراثية أو بيئية أو سلوكية، مثل السمنة، والتغذية السيئة، والتدخين، والإجهاد، وقلة النوم، وبعض الأمراض مثل التهاب الكبد سي أو تكيس المبايض.

كما أن مقاومة الأنسولين قد تزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والدهون في الكبد، وبعض أنواع السرطان.



أعراض وأسباب مرض مقاومة الأنسولين:

مقاومة الأنسولين هي حالة تحدث عندما لا تستجيب خلايا الجسم للأنسولين بشكل جيد، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم. بعض الأعراض التي قد تشير إلى مقاومة الأنسولين هي:

سواد الإبطين والرقبة والفخذ.

غياب الحيض.

النوم لفترات طويلة.

الشعور بالجوع.

التبول المتكرر.

العطش الشديد.

بدانة البطن.

وهناك بعض الأسباب والعوامل لمقاومة الأنسولين وهي:

الإجهاد المزمن.

نمط الحياة الغير المستقر.

قلة النشاط البدني.

السمنة.

ارتفاع ضغط الدم.

تاريخ عائلي لمرض السكري.

الحمل.

مشاكل النوم.

العدوى أو المرض الشديد.

التشخيص السابق لمرض السكري الحملي.

ولتشخيص مقاومة الأنسولين، قد يطلب طبيبك فحص دم لقياس مستوى السكر في الدم والأنسولين، وقد يستخدم اختبارات أخرى مثل اختبار تحمل الغلوكوز أو اختبار تحدي التوليرانز.

أما عن علاج مقاومة الأنسولين، قد يوصي طبيبك بتغيير نظامك الغذائي وزيادة مستوى نشاطك البدني، وقد يصف لك أدوية تساعد على تحسين استجابة خلاياك للأنسولين، مثل المتفورمين أو ثازولدينديونات.

إذا لم يعالج مقاومة الأنسولين، قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية والدهون في الكبد.

مقاومة الأنسولين والفتيات:

تزداد إصابة النساء بمقاومة الأنسولين، بسبب عدة أسباب، لعل أشهرها اللاتي يعانين من مشكلة تكيس المبايض، وهو اضطراب هرموني يؤثر على حوالي 10% من النساء في سن الإنجاب، ويتميز بوجود كيسات صغيرة في المبايض، وعدم انتظام الدورة الشهرية، وزيادة نمو الشعر، وصعوبة في الحمل.

أوضح الأطباء، أن الفتيات اللاتي يعانين من تكيس المبايض لديهن احتمال أعلى للإصابة بمقاومة الأنسولين، وهي حالة تحدث عندما لا تستجيب خلايا الجسم للأنسولين بشكل جيد، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

كما أن مقاومة الأنسولين قد تزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والدهون في الكبد.

لا يوجد علاج نهائي لتكيس المبايض أو مقاومة الأنسولين، لكن هناك طرق للتحكم في الأعراض والحد من المضاعفات، حيث يفضل اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالبروتينات والألياف والدهون الصحية، والحد من تناول السكر والكربوهيدرات المكررة والدهون المشبعة.

كما يفضل ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم، أو حسب توصية طبيبك، هذا يساعد على خفض مستوى السكر في الدم، وحرق الدهون، وتحسين المزاج.