لجنة مشتركة للمرور على محطات مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

قامت لجنة مشتركة مشكلة من وزارة الصحة ومديرية صحة بني سويف بالتعاون مع جهاز شئون البيئة ومديرية الري ببني سويف، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، بالمرور عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي داخل محافظة بني سويف.

وقامت اللجنة المشكلة برفع بعض العينات للتأكد من جودتها والذي يأتي ضمن إجراءات تراخيص المحطات.

وكشفت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بإنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، وأنها تقوم برفع عينات بصورة دورية ومنتظمة للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأوضحت “دينا” في تصريحات صحفية أن التعاون يأتي في إطار التعاون المشترك بين شركات المياه ووزارتي الصحة والري وشئون البيئة لضمان جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب، واهتمام الشركة الدائم للوصول لكوب مياه نظيف مطابقًا للمعايير والمواصفات القياسيه لمياه الشرب الصالحة للاستهلاك الآدمي، بما يكفل حفظ صحة الإنسان المرور بعدة مراحل تبدأ من المآخذ من مصدر المياه حتى الصنبور واستخداماتها المختلفة.

وأكدت المهندسة دينا عمر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنها قادت حملة لمواجهة مخالفات خطوط انحدار صرف صحي بمنطقتي الأزهري والرمد بمدينة بني سويف لمجموعة من الأبراج السكنية، مؤكدة ضرورة مواجهة تلك التعديات التي تؤثر بالسلب علي الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى ضرورة توعية المواطنين بالأثار السلبية لتلك المخالفات ومدى تأثيرها علي جودة الخدمات، ومنع أي تعدي أو مخالفات تحدث من قبل المواطنين، والتي تعوق مسيرة النهوض والتنمية في ظل اتجاهات الدولة بالاهتمام بالمشروعات القومية الخدمية.