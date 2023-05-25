الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثلة عن حزب المحافظين: نطالب باستقلال "القومي للسكان" عن وزارة الصحة

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

قالت غادة حسن، ممثلة عن حزب المحافظين، إنه دائمًا ما تنحصر الجهود في خفض معدل الإنجاب دون النظر للخصائص السكانية، حيث الشريحة الأكبر في الهرم السكاني مكونة من الشباب والأطفال، وبالتالي كل جهود تنمية الأسرة يجب أن تكون موجهة للشباب وصغار السن.

الأزمة السكانية في مصر

وأكدت غادة حسن، خلال مداخلة إلقاء كلمتها بجلسة المحور المجتمعي الخاص بالأزمة السكانية بالحوار الوطني، المذاعة عبر فضائية "إكسترا لايف"، أنه ستظل الجهود الخاصة بهذا الملف تذهب دون فائدة، طالما أن فكر كثرة الإنجاب مترسخ بعقول المصريين، حيث يرتبط كثرة الإنجاب في بعض الأسر بزيادة الدخل الاقتصادي للأسرة.

وأضافت في حديثها، أن عدد كبير من الأسر المصرية الآن يسعون إلى التربح من خلال استغلال الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهذه الظواهر الجديدة جديدة على ثقافة المجتمع.

مطالب الحوار الوطني 

وتابعت: "نطالب باستقلال المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للأمومة والطفولة عن وزارة الصحة، تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة التي صدرت عام 2015، تفعيل تعديلات القانون الخاصة بالطفل المصري، تجريم عمالة الطفل تحت 15 عام، زيادة تفعيل البرامج التوعوية الخاصة بالطفل".

غادة حسن ممثلة حزب المحافظين إكسترا لايف الخصائص السكانية الهرم السكاني المصري

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