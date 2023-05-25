الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الكوارتز" يتصدر التريند بعد افتتاح الرئيس السيسي مصانع الإنتاج بالعين السخنة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تصدر "الكوارتز"، مؤشرات البحث "جوجل"، بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، كما افتتح مصنع التكسير الأولي لخام الكوارتز في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

ويعد مجمع مصانع إنتاج الكوارتز المشروع الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية والدول العربية والإفريقية، كنموذجاً لتكامل العملية الإنتاجية بجميع مراحلها.

ويستخدم الكوارتز بشكل كبير في مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات ومن أهم الصناعات التي يدخل فيها الكوارتز (المجوهرات والأحجار الكريمة، الزجاج، الساعات، صب المعادن، الصناعات البترولية، المواد الحرارية، أسطح المطابخ، السيراميك، البلوات الصناعية، حجر طرابلس، الإلكترونيات، السكك الحديدية والتعدين، المواد اللاصقة، بوتقات المختبرات).

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه اليوم لمجمع مصانع لإنتاج الكوارتز، بالاستفادة من المواد الخام المتوفرة فى قطاع التعدين.

ونرصد من خلال السطور التالية أبرز ما جاء في تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي:

  1. نحتاج إلى الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع التعدين.
  2. أدعو إلى الاستثمار فى قطاع التعدين واستغلال الفرص المتاحة.
  3. حريصون على إزالة المعوقات أمام الاستثمارات فى قطاع البترول.
  4. يجب الاستفادة من المواد الخام المتوفرة فى قطاع التعدين.
  5. الدولة المصرية تحاول تعظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
  6. المشروعات متاحة للطرح فى البورصة.
  7. دعو القطاع الخاص إلى استغلال الفرص المتاحة للاستثمار في مصر.
  8. أدعو لتعزيز التعاون مع الجانب الإيطالي لدعم الاستثمار في مجال إنتاج الكوارتز.
الكوارتز الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مصانع لانتاج الكوارتز العين السخنة

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