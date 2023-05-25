والد بغدودة لـ"الدستور": نفسى ابنى يرجع يلعب تانى باسم بلده

سيطرت حالة من السعادة على والد اللاعب أحمد بغدودة، خاصة بعد تدخل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لرعاية اللاعب وتوجيه "الأكاديمية الوطنية للتدريب" برعاية اللاعب وتأهيله كموهبة رياضية مصرية واعدة.

وقال والد اللاعب أحمد بغدودة في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشكلة ابني أثرت في نفسيتنا جدًا، واتبسطت جدًا بالقرار الذي صدر منه، وحقيقي نفسي ابني يرجع يلعب تاني باسم بلده مصر، خاصة أن الرئيس مهتم بنفسه بمشكلته".

وأضاف والد اللاعب: "في الأول وفي الآخر مصر هي بلدنا وعمرنا ما نتنازل عنها ولا إننا نرفع رايتها عاليًا، والرئيس عبدالفتاح السيسي الأب الروحى للمصريين، حقيقي يستاهل لقب الرئيس الإنسان، ورفع عني وعن كتافي حمل تقيل قوي، شوفت خلال الأيام اللي فاتت من وقت ما ابني قرر الهروب من المنتخب إلى فرنسا خلال مشاركته في بطولة بتونس، بسبب أنه مكنش لاقي اهتمام أو تقدير على الرغم من تحقيقه الفوز أكثر من مرة في عدد من البطولات".

ولفت إلى أنه حاول مرارًا وتكرارًا التواصل مع نجله "أحمد" إلا أن الأخير يفض التواصل معه خوفًا أن يسبب لعائلته أي مشكلة، خاصة بسبب الهروب الذي حدث من المنتخب إلى فرنسا خلال مشاركته في بطولة بتونس، وهو الأمر الذي أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



والد “بغدودة” يناشد الإعلام

واختتم: "حقيقي أنا عايز الإعلام يهدي شوية عليا وعلى ابني، عايزة أتواصل معاه وهو خايف، أرجوكم عايز أكلمه وأفهمه وأوصله اهتمام الرئيس بنفسه بيه عشان ميبقاش خايف ويرجع من تاني لبلده اللي خيرها علينا جميعًا".