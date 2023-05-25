شواطئ وأماكن انتظار.. محافظة الإسكندرية تطرح عددًا من المزايدات العلنية العامة

أعلنت محافظة الإسكندرية من خلال الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" عن طرح عدد من المزايدات العلنية العامة تتضمن شواطئ أماكن انتظار بالمحافظة.

وتشمل المزايدات عدة جلسات كالتالي:



جلسة يوم الأربعاء 31 /5 / 2023

عملية حق استغلال شاطىء زهراء الهانوفيل (خدمة لمن يطلبها) بنطاق حي العجمي، قيمة التأمين المؤقت 80 ألف جنيه، قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيهًا.



جلسة يوم الخميس 1 / 6 / 2023

عملية حق استغلال منفذ شاطىء جليم العام بنطاق حي شرق، قيمة التأمين المؤقت 30 ألف جنيه، قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيهًا



جلسة يوم الثلاثاء 6/ 6 / 2023

عملية حق استغلال أماكن الانتظار في طريق إسكندرية مطروح أمام مبنى مرور العجمي والشارع المجاور لمبنى المرور بنطاق حي العجمي، قيمة التأمين المؤقت 25 ألف جنيه، قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيهًا.

عملية حق استغلال أماكن الإنتظار في طريق إسكندرية مطروح أمام مول العجمي ستار وأمام سور شركة التجارة بجوار مبنى المرور بنطاق حي العجمي، قيمة التأمين المؤقت 25 ألف جنيه، قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيهًا.



وأوضحت المحافظ أنه الحصول على كراسة الشروط والمواصفات يتم من مقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبنى ديوان عام المحافظة الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الاتحاد خلال أيام ومواعيد العمل الرسمية، وذلك حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم جلسة المزايدة لكل عملية، كما يمكن الاستفسار رقم تليفون وفاكس/ 034234140.

وأضافت أنه يمكن الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بديوان عام المحافظة أو عن طريق الدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل، ويسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه قرين كل عملية طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط، كما يسدد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسات الشروط والمواصفات وذلك بنسبة 10% من إجمالي قيمة استغلال الثلاث سنوات.

أكدت أنه تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، وآخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.