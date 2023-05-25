"الوفد": تمكين الطلاب من المهارات اللغوية وبناء الإطار الأوروبي الموحد لتدريس اللغات

أكدت الدكتورة هاجر التونسي ممثل حزب الوفد في جلسة التعليم ما قبل الجامعي بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني على الاهتمام بترتيب مصر في اختيار الاتجاهات العالمية في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم.

وأشارت التونسي خلال كلمتها بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، إلى ترتيب مصر في الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم وتوضيح الفجوة بين الوضع الراهن ومؤشرات الأداء في استراتيجية 2023.

وتحدثت ممثل حزب الوفد عن إتاحة ما قبل التعليم الابتدائي، موضحة أن القيد الصافي للطلاب في العام الدراسي الحالي 23.1%، وذلك على الرغم من أن التعليم ما قبل الابتدائي كان محورًا رئيسيًا في اتفاقية تطوير التعليم مع البنك الدولي.

وأكدت التونسي أن ارتفاع متوسط كثافة الفصول يعيق التقدم في مؤشر التعليم الأساسي، وقصر العام الدراسي وعدد الحصص الدراسية مقارنة بدول العالم مما يؤثر على جودة نواتج التعليم، بالإضافة إلى تضخم الدرجات ومعدلات نجاح مرتفعة تصل إلى 97% في الثانوي العام عام 2021-2022.

وتابعت: ينبغى العمل على تمكين الطلاب من المهارات اللغوية وبناء الإطار الأوروبي الموحد لتدريس اللغات، وتنويع تصميمات بيئات التعلم لتمكين الطلاب من مهارات الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، لافتة إلى أن التغيرات الإيجابية التي يتمتع بها الطالب المصري الآن هي نتاج إطلاق الرئيس السيسي عام 2019 عام التعليم المصري.

واختتمت قائلة: الأحلام لا تسقط بالتقادم، و كما قفزت مصر 11 درجة فى مؤشر Global knowledge Index عام 2021، فإن تحقيق طفرات فى التعليم هدف يمكن تحقيقه.