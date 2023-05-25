رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات الحفل السنوي لختام "أنشطة كلية الآداب"

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، الحفل السنوي لختام الأنشطة الطلابية بكلية الآداب، بحضور كلاً من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد توفيق عميد الكلية، والدكتور محمد السيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بقاعة المناقشات بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

وخلال الحفل، وجه الدكتور مصطفى عبدالخالق تحية شكر وتقدير لجميع المشاركين من الطلاب في الأنشطة الطلابية، مؤكداً أن الجامعة لا تدخر جهداً في دعم الأنشطة الطلابية واكتشاف مواهب الطلاب والعمل على تنميتها، نظراً لأهميتها في توسيع مداركهم وصقل مهاراتهم، ودروها الهام في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، موجهًا الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة، ومتمنيًا للجميع المزيد من النجاح والتميز.

ورحب الدكتور عبد الناصر يس فى مستهل كلمته بالحضور والطلاب، وقدم التهنئة لهم بمناسبة ختام الأنشطة الطلابية وقرب انتهاء العام الدراسي الحالى، داعياً الطلاب بضرورة الاجتهاد و مواكبة التطور والعمل الدوؤب، والمشاركة فى جميع الأنشطة الطلابية والفعاليات التى تصقل الطالب بالمهارات والمعارف المختلفة، ومؤكداً أن ادارة الجامعة تحرص على توفير كافة السبل والآليات التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم لتنفيذ كافة الانشطة الطلابية بمختلف أنواعها.

ومن جهته، قدم الدكتور محمد توفيق، التحية لجميع العاملين بالكلية من أعضاء هيئة تدريس وإداريين ومعاونين وطلاب على اسهاماتهم وحرصهم الشديد على الارتقاء بالكلية فى جميع المجالات العلمية والثقافية المجتمعية، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تهدف إلى تعزيز قيم التنافس الشريف بين الطلاب وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعي، بالإضافة إلى أهميتها في تقديم رسالة أخلاقية ومجتمعية.

وأشار الدكتور محمد السيد إلى أنه في إطار الدور الهام للأنشطة الطلابية في خلق جيل مستنير، نظمت الكلية العديد من المسابقات، إلى جانب اكتشاف عدد من الموهبين في المجالات الرياضية والفنية وغيرها، ليصبحوا ممثلين للجامعة في المسابقات القمية والمشاركات الخارجية التي تنفذ علي مستوي الجمهورية.