"الأرصاد": طقس الغد حار نهارًا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس، غدا الجمعة، حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

أما بالنسبة لرياح، فهناك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، كما توجد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 21

6 أكتوبر 34 21

بنهــــا 33 21

دمنهور 32 22

وادى النطرون 34 21

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 33 22

طنطا 32 20

دمياط 26 19

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 33 19

السويس 33 20

العريش 26 18

رفح 26 19

رأس سدر 34 22

نخل 36 17

كاترين 31 13

الطور 36 24

طابا 34 20

شرم الشيخ 37 26

الإسكندرية 30 21

العلمين الجديدة 27 18

مطروح 26 17

السلوم 27 16

سيوة 34 17

رأس غارب 36 24

الغردقة 37 26

سفاجا 35 23

مرسى علم 35 25

شلاتين 33 24

حلايب 32 24

أبورماد 31 23

رأس حدربة 32 23

الفيوم 34 22

بني سويف 36 22

المنيا 37 23

أسيوط 37 23

سوهاج 39 23

قنا 41 25

الأقصر 42 27

أسوان 43 27

الوادى الجديد 41 27

أبوسمبل 42 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 43 29

المدينة 40 28

الرياض 41 28

المنامة 38 30

أبوظبى 41 30

الدوحة 40 31

الكويت 42 27

دمشق 30 14

بيروت 24 20

عمان 27 18

القدس 27 18

غزة 26 20

بغداد 37 24

مسقط 37 31

صنعاء 26 13

الخرطوم 45 31

طرابلس 23 18

تونس 25 16

الجزائر 22 17

الرباط 24 15

نواكشوط 32 25

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 21 10

إسطنبول 25 16

إسلام آباد 29 18

نيودلهى 34 23

جاكرتا 34 25

بكين 31 19

كوالالمبور 32 24

طوكيو 25 18

أثينا 25 16

روما 28 14

باريس 23 11

مدريد 19 12

برلين 20 08

لندن 21 09

مونتريال 21 12

موسكو 26 14

نيويورك 22 13

واشنطن 24 10

أديس أبابا 24 14