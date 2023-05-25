الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يجهز محمود شبانة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

محمود شبانه
محمود شبانه

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا لمحمود شبانة مدافع الفريق، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في الدوري.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب استعدادا للفترة المقبلة بعد شعوره بآلام في الركبة.

وقام شبانة بأداء تدريبات تأهيلية بالكرة بجانب فقرات تأهيلية أخرى تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، بعد المشاركة في الفقرة البدنية مع زملائه في بداية المران.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية قوية على هامش المران استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واستمرت الفقرة التأهيلية  لمدة 40 دقيقة  تقريبا تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وإشراف الجهاز الفني للفريق.

وتضمنت الفقرة  التأهيلية  خوض تدريبات الركض حول الملعب وأداء تدريبات بدنية وتأهيلية متنوعة داخل صالة الجيمانيزيوم باستخدام الأدوات الرياضية المخصصة.

ويرغب الجهاز الفني خلال هذه الفترة في تجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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