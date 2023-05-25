البرلمان العربى يؤكد أهمية دور مجلس التعاون الخليجى فى دعم العمل المشترك

أكد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، الدور المهم الذي يقوم به مجلس التعاون الخليجي، باعتباره رافداً أساسياً من روافد تعزيز العمل العربي المشترك، انطلاقاً من الدور الكبير الذي يقوم به المجلس في دعم وترسيخ آلية التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، على نحو يخدم مصالح الشعوب العربية ويحقق تطلعاتها في الأمن والتنمية والاستقرار.

جاء ذلك في صادر، اليوم الخميس، عن البرلمان العربي، هنأ خلاله العسومي، قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتأسيس المجلس في الـ25 مايو 1981، مثمنا الجهود المخلصة والدءوبة التي يبذلها قادة المجلس من أجل لحمة ووحدة الشعوب العربية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعتبرا أنه جسّد حلم قادة هذه الدول في التجمع في إطار للتعاون والتنسيق فيما بينها من أجل بناء نهضة حقيقية لشعوبهم.

وثمن العسومي، المنجزات التي حققها المجلس والتي جعلته من أهم التجمعات الإقليمية في المنطقة والعالم؛ كونه يمثل صرحاً إقليمياً عربيًا شامخاً صمد أمام الكثير من التحديات التي واجهته منذ نشأته، وحائط الصد القوي لمواجهة أي تحديات قد تؤثر في أمن واستقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من متغيرات وتطورات متلاحقة.

وأكد العسومي أن المجلس أثبت قدرته على تحقيق الكثير من تطلعات شعوب دوله، مثمنا في الوقت ذاته جهود جاسم البديوي منذ توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون، ودوره المتميز في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وإسهامه في تطوير منظومة العمل الخليجي.

من ناحية أخرى، بدأ رئيس البرلمان العربي، وأعضاء مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، زيارة للمغرب في الفترة من 22 حتى 26 مايو الجاري لعقد الاجتماع الثاني للمجموعة، فضلا عن لقاء مسئولين بالمملكة.