الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يشارك بها دول مجموعة السبع.. معلومات عن اجتماعات بنك التنمية الأفريقي

بنك التنمية الأفريقي
بنك التنمية الأفريقي

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" معلومات عن اجتماعات بنك التنمية الأفريقي التي تستضيفها مصر، حيث تستضيف مدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية الثامنة والخمسين للبنك في مركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.

وتنعقد الاجتماعات بمشاركة أكثر من 80 دولة، ويشارك في الاجتماعات عدد من رؤساء الدول والحكومات، كما تشارك 27 دولة غير أفريقية في الاجتماعات، بالإضافة إلى دول مجموعة السبع.

وتبحث اجتماعات بنك التنمية الأفريقي حشد مزيد من الموارد لتحقيق التنمية في القارة الأفريقية.

وتعد مصر ضمن أكبر 3 مساهمين في رأسمال بنك التنمية الأفريقي.

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