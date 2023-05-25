الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المؤبد لأب وأبنائه الأربعة بالفيوم: قتلوا ابن شقيقه طمعاً في الأرض

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بجلستها اليوم الخميس، في الدائرة الثامنة، بالحكم على أب وأبنائه الأربعة، بالسجن المؤبد، في اتهامهم بقتل نجل شقيق الأب أمام أعين والدته بسبب خلافًا على قطعة أرض "ميراث"، بعدما أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية فأردوه قتيلًا في الحال ليسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه.

صدر الحكم برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وبحضور وكيل نيابة أحمد زغلول، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو المنصرم 2022، حينما أقدم المتهمون عيد.ع.أ، وأبنائه خالد، ومحمد وعلي، بقتل الطفل نجل شقيقه «أحمد محمود» 16 سنة، بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية صوبه أثناء قيامه بري قطعة أرض زراعية بقرية الروبي بدائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، ليسقط قتيلًا في الحال، وذلك بسبب خلافات على الميراث.

بدأت الواقعة بنشوب خلافات بين شقيقين على قطعة أرض بسبب الميراث، تجددت الاشتباكات بينهما بين الحين والآخر، ورغم تدخل الكثير من الكبار والعقلاء بالعائلة والقرية إلا أنّها وصلت إلى طريق مسدود، حتى تربص الجاني وأبنائه بشقيقه وطفله لإنهاء حياتهم والحصول على الأرض.

واتجه الأب وأبنائه الثلاثة إلى الأرض الزراعية بينما كان نجل شقيقه يرويها بوجود والدته، فنشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أطلق فيها المتهمون الأعيرة النارية فأردوا الطفل قتيلًا أمام أعين والدته.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة إطسا من القبض على أحد المتهمين وهو خالد.ع.ع.ا، فيما فر والده وشقيقيه الآخرين هاربين، بينما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية.

اعترف بارتكابه الجريمة وقام بتمثيلها واعترف المتهم المضبوط بارتكابه الجريمة، وقام بتمثيلها معللًا ارتكابهم الجريمة بسبب خلافات قديمة على الميراث، وجرى إحالته لمحكمة الجنايات التي تولت محاكمته من خلال عدة جلسات، وأصدرت قرارها بتأجيل المحاكمة لمناقشة الطبيب الشرعي.

الحكم بالمؤبد جنايات الفيوم قتلوا نجل شقيقه طمعا في الأرض اب واولاده

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