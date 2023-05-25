توريد 327 ألف طن قمح بشون وصوامع المنيا

أعلن الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة، استقبلت 327885 طنًا و399 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد2023، وذلك من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة، موجها بالاستمرار في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد على المزارعين، وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وكان الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، قد أعلن عن ضبط سيارتين محملتين بمحصول القمح بهدف الاحتكار، وذلك أثناء سيره على الطريق الدائري لمدينة سمالوط وخلال الجولة الميدانية التي أجراها بعدد من المراكز لمتابعة أعمال التوريد، حيث تم إيقاف السيارتين وبالاستفسار عن الحمولة وخطوط السير، تبين أنهما محملتان بمحصول القمح ولم تحصلا على تصريح من مديرية التموين ولم يتم تسليم المحصول بالشون والصوامع الحكومية المخصصة.

أكد نائب المحافظ، على تطبيق قرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، كما أن هناك تكليفات من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

كما تمكنت الوحدات المحلية بمركزي أبوقرقاص جنوب المحافظة ومركز المنيا، من ضبط 120 طن قمح بهدف الاحتكار، وتوريد الكميات المضبوطة لشون وصوامع المحافظة.