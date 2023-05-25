فالنسيا يواجه ريال مايوركا لمواصلة الهرب من شبح الهبوط

لم يضمن نادي فالنسيا بقاءه بشكل كامل في الليجا حتى الآن، ولا زال شبح الهبوط إلى الدوري الإسباني الدرجة الثانية يهدده لذلك يهدف إلى تحقيق الانتصار على نادي ريال مايوركا حين يحل ضيفا عليه اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف تماما في الأسبوع الـ36 على ملعب إيبيروستار.

وضع فالنسيا في الدوري الإسباني في حالة فوزه على ريال مايوركا

الفوز يرفع رصيد فالنسيا إلى 43 نقطة، ويفض الشراكة مع نادي سيلتا فيجو الذي يحتل المركز الـ14 إلا أنه يبقى كما هو في ترتيبه الـ13 لكنه يعزز موقفه جدا في البقاء حيث يوسع الفارق مع نادي ريال بلد الوليد الذي يتواجد في الترتيب الـ18 ثالث المراكز المؤدية إلى الهبوط إلى من قاع جدول الدوري الإسباني إلى 5 نقاط، وهو فارق إذا تحقق سوف يكون كبيرا، ويصعب تعويضه في لقائين فقط.

ترتيب فالنسيا في الدوري الإسباني

عموما يحتل فالنسيا المركز الـ13 برصيد 40 نقطة جمعها من 11 انتصارا، و7 تعادلات، و17 هزيمة.

باراخا وانتشال فالنسيا من مثلث الهبوط

يرجع الفضل في انتشال فالنسيا من مثلث الهبوط إلى المدير الفني الإسباني روبن باراخا إذ تسلمه في المرتبة الـ18 بـ20 نقطة فقط حصدها من 5 انتصارات، و5 تعادلات و11 هزيمة

أي جمع فالنسيا تحت قيادة فنية من باراخا 20 نقطة أيضا لكن في 14 مباراة.

3 مدربون لفالنسيا في الموسم الحالي

باراخا هو المدير الفني الثالث لفالنسيا في الموسم الحالي بعد الاطاحة بالإيطالي جينارو جاتوزو، فالإسباني فورو جونزاليس الذي لم يتمكن فالنسيا معه تحقيق من أي انتصار أو حتى تعادل لكنه تلقى 3 هزائم متتالية على يد أندية الريال بهدفين دون رد في الأسبوع الـ17، وجيرونا بهدف دون مقابل في الأسبوع العشرين، وأتلتيك بلباو بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع الـ21.

فالنسيا والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم

كما يأمل فالنسيا في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الرابعة على التوالي حيث لم ينهزم في الأسابيع الثلاثة الأخيرة أي منذ خسارته أمام نادي قادش بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع الـ32 بعدها تعادل مع نادي فياريال بهدف لمثله في الأسبوع الـ33، وفاز في الأسبوعين الـ34، والـ35 على ناديي سيلتا فيجو بنتيجة 2 – 1، وريال مدريد بنتيجة هدف نظيف على الترتيب.

مايوركا في المنطقة الدافئة في جدول الدوري الإسباني

على الجانب الآخر مايوركا في وضع غير مقلق على الاطلاق، وآمن جدا، فهو ينعم في المنطقة الدافئة، وهذا أقصى طموحاته، وما يتمناه حيث يتواجد في الترتيب الـ12 بـ44 نقطة حصدها من 12 انتصارا، و8 تعادلات، و15 هزيمة.

مايوركا أفضل من الموسم الماضي

وهذه النتائج، وهذا المركز هي الأفضل لمايوركا عن الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز الـ16 إذ لم يجمع سوى 39 نقطة من 10 انتصارات، و9 تعادلات، و19 هزيمة.

وفي هذا الموسم تفادى مايوركا الهبوط بنقطة وحيدة فقط أبعدته عن منطقة الخطر.

مايوركا واستعادة نغمة الانتصارات

مايوركا يرغب في استعادة نغمة الانتصارات بعد أن خسر أمام نادي ألميريا بثلاثية نظيفه في الأسبوع الـ35.

تأثير فوز مايوركا إذا تحقق

الفوز يصل برصيد مايوركا إلى 47 نقطة، وينتزع المركز العاشر مؤقتا من نادي أوساسونا حتى يلعب أمام أتلتيك بلباو في الأسبوع الـ36 اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

فهل يعوض فالنسيا هزيمته على يد مايوركا بنتيجة 1 – 2 في الأسبوع الـ11 على ملعب ميستايا أمام يؤكد مايوركا تفوقه؟

دوافع الفوز عند فالنسيا في هذه المباراة أقوى كثيرا من دوافع الفوز عند مايوركا.