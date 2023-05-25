رشا كليب: ملف التعليم قضية كل بيت في مصر والجميع مهموم بهذا الملف

قالت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كل المواطنين يعولون على نتائج هذا الحوار الوطنى وتحديدا ملف التعليم وهو قضية كل بيت في مصر والجميع مهموم بتلك القضية وأيضا الدولة.

وأضافت كليب، خلال كلمتها بالجلسة الأولى للجنة التعليم ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطنى، أن التعليم حق كفله الدستور وليس مجرد خدمة تقدمها الدولة لمواطنيها، مضيفة أن هناك مشاكل لابد من حلها.

وأضافت كليب، أنه لابد من تحسين وضع التعليم ما قبل الجامعي وفقا لرؤية واضحة، بجانب معالجة العجز الشديد للمعلمين ومعالجة تدني الوضع المالي لهم، وظاهرة الدروس الخصوصية بعد استفحال ذلك.

ولفتت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لدينا بعض التوصيات بشأن ملف التعليم قبل الجامعي، من بينها ضرورة إنشاء مجلس وطنى للتعليم يتسم بالاستقلالية وأيضا الرقابة وتقديم المشورة والتخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى عمل تعديل تشريعي عاجل للمهن التعليمية مع مراجعة الموقف المالي لها.