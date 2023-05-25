نائب وزير الصحة: طفرة فى وسائل تنظيم الأسرة بفضل المجلس القومى للسكان

قال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان بوزارة الصحة، ونائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، في كلمته بجلسة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إنه منذ ستينيات القرن الماضي، لم تكن هناك خطة سكانية واضحة وبدأنا في 73 نوعًا من سياسة تنظيم الأسرة.

وأشار مقرر المجلس القومي للسكان بوزارة الصحة، ونائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إلى أنه منذ إنشاء المجلس القومي للسكان حدثت طفرة في وسائل تنظيم الأسرة بفضل الدعم الكبير الذي حظى به، مؤكدًا أن الاستراتيجية القومية للسكان تم إعدادها في 2014، ولكن قبلها لم تكن هناك سياسة واضحة، وكل المؤشرات الموجودة تؤكد وجود انخفاض في معدل الإنجاب.

وتختتم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

وتعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلي الصحافة والإعلام.