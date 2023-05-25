جمال شيحة: الحوار الوطنى "حقيقى يضمن الرأى والرأى الآخر"

قال الدكتور جمال شيحة، مقرر لجنة التعليم في الحوار الوطني، إن الجلسات النقاشية كشفت عن أهمية هذا الحوار الذي يسعى إلى الخروج بنتائج إيجابية تسهم في بناء هذا المجتمع.

وأشاد شيحة، خلال كلمته في جلسة التعليم ما قبل الجامعي، بتوصيات مجلس أمناء الحوار الوطني والتي كان على رأسها أن تكون الانتخابات تحت رعاية قضائية كاملة، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستجابة السريعة باعتماد هذه التوصية التي كانت بمثابة عودة الروح للحوار الوطني بعدما ظن البعض أنه مات إكلينيكيًا.

وأشار مقرر لجنة التعليم إلى أن الجلسة الافتتاحية أكدت أن هذا حوار حقيقي فيه الرأي والرأي الآخر لتكون العافية في هذا الحوار الذي ينتظره الشعب كله.

وتختتم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

وتعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلى الصحافة والإعلام.