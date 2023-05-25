ندوة علمية حول تقليل آثار التغيرات المناخية على المحاصيل الاستراتيجية بـ"زراعة سوهاج"

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الندوة العلمية التي نظمتها كلية الزراعة بالجامعة، تحت عنوان "تقليل آثار التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية الاستراتيجية"، بحضور الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور خلف همام عميد الكلية، والدكتور زينهم شيخون منسق الندوة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، إن الدولة تعمل على مواكبة التغيرات المناخية واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تداعيتها، والدفع بكل أجهزتها البحثية والعلمية لمراقبتها وقياسها، والعمل على وضع حلول وخطط استراتيجية تقوم على أسس علمية ومنهجية للحد من مخاطر تلك التغيرات المناخية، مؤكدًا أن الجامعة تقوم بعمل مشروعات بحثية تطبيقية، وذلك لتنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للحد من آثار تغير المناخ.

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس، أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة التغيرات المناخية خاصة في المجتمعات الريفية، لذلك نعمل على تطوير البنية التحتية لمثل هذه المجتمعات لكي تكون قادرة على التكيف مع الآثار السلبية الناتجة عن تلك التغيرات، مما ينعكس على جودة الإنتاج الزراعي والحيواني ومن ثم انتعاش الاقتصاد بشكل عام.

وأوضح الدكتور خالد عمران أن كلية الزراعة تعمل على تكثيف جهودها لتوعية أبنائها الطلاب بكل القضايا المجتمعية، خاصة ملف التغيرات المناخية والأضرار الناتجة عنها، من تغيير فى مواعيد زراعة المحاصيل واستقطاب محاصيل جديدة تتحمل التغيير في درجات الحرارة، مضيفًا أن الندوة تناولت عرض الجهود المبذولة من الدولة لتطوير نظم الري بمصر، ودور الإرشاد الزراعي في تطبيق أنظمة الري الحديث والمطور، والواقع المأمول من أنظمة الري في ظل التغيرات المناخية، وذلك بهدف التعرف على العوامل المناخية المختلفة ودورها في التأثير على كفاءة أنظمة الري، وطرح الفرص والبدائل للتخفيف من تأثير التغيرات المناخية.

وأشار الدكتور خلف همام، إلى أن الندوة شارك بها عدد من المتخصصين في مجال الزراعة وتغيرات المناخ بالجامعات والمراكز البحثية المختلفة، وناقشت عددًا من المحاور منها دور كلية الزراعة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى عمل قوافل لمواجهة آثار التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، والتغيرات المناخية ودور الجامعات في مواجهة آثارها، والآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية على الزارعة المصرية، إلى جانب أنه تم استعراض التغيرات المناخية وتقليل آثارها على المحاصيل الاستراتجية مثل فول الصويا والذرة الشامية والذرة الرفيعة لتوفير الاعلاف وتقليل أسعار الأعلاف والعملة الأجنبية بتقليل الاستيراد من الأعلاف في قطاع الزراعة بمصر، كما تمت مناقشة الآثار البيئية والاجتماعية للتغيرات المناخية ومدى تأثيرها على زراعة المحاصيل الاستراتجية في مصر.

جدير بالذكر أنه حاضر بالندوة كلاً من الدكتور أحمد سلام أستاذ المبيدات ورئيس قسم وقاية النبات، والدكتور ياسر أحمد محمد أستاذ المحاصيل المساعد، والدكتور محمد حلمي مطاوع أستاذ المحاصيل، والدكتور محمد سليمان أستاذ الأراضي والمياه.