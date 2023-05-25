هيئة محو الأمية توقع بروتوكول تعاون مع رئيس حزب الشعب الديمقراطى

وقع الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، بروتوكول تعاون ذاتي مع خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي بديوان عام الهيئة.

جاء ذلك في إطار تفعيل قانون 8 لسنة 1991 الذي يؤكد على أن محو الأمية وتعليم الكبار واجب وطني ومسئولية قومية وسياسية تلتزم بتنفيذه الوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والإعلام، والشركات والأحزاب السياسية، والتنظيمات الشعبية والاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات والجمعيات، وأصحاب الأعمال، وفقًا للخطة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وطبقًا لأحكام القانون.

وأكد محمد ناصف أن تعليم القراءة والكتابة وحده لا يكفي، ولا يمكن أن يحقق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة (الاقتصادية – الاجتماعية – البيئية -...)، وأن منظومة الإصلاح التي أكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال المبادرات الرئاسية، ما هي إلا عبارة عن حزمة من الإجراءات والإصلاحات؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للارتقاء بجوانب الإنسان المصري.

في سياق متصل، أكد ناصف أن دور الأحزاب السياسية لا يقتصر على البعد السياسي فقط، إنما له دور كبير في القضايا التنموية، التي منها محو الأمية، وذلك لما لها من ظهير شعبي في الشارع المصري.

كما دعا رئيس الهيئة إلى تكاتف كل الجهود من أجل الارتقاء بالمواطن المصري، ليصبح مواطنًا متعلمًا مستنيرًا، قادرًا على العيش، وخدمة ذاته ومجتمعه.