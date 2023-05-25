توريد 167 ألف طن قمح لمواقع التخزين بكفر الشيخ

قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عادل الهابط، إن كمية توريد الأقماح بلغت حتى اليوم الخميس، 166 ألفا و773 طنا لـ22 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع المضارب بالمحافظة.

وأشار الهابط - في بيان - إلى أن هناك متابعة يومية من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها، موجها بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.