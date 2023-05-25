أمين مستقبل وطن ببنى سويف: العمل الجماعى أساس النجاح

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، برئاسة النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة، وإشراف الدكتور شريف عبدالمنعم، أمين التنظيم، اجتماعًا تنظيميًا، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية وتنظيم فعاليات تلامس احتياجات المواطنين.

وأكد النائب حسام العمدة على ضرورة العمل كفريق واحد، فنجاح أي عمل أساسه العمل الجماعي، لافتًا إلى أهمية التواصل الكامل والمباشر مع المواطنين في كل النجوع والقرى والمدن، والاستماع إلى مطالبهم ووضع تصور ومقترح لحلها بالتعاون مع الهيئة البرلمانية للحزب.

حضر الاجتماع النواب أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة: نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ الأمين المساعد للحزب في المحافظة، الدكتورة منى عبدالله، عضو مجلس النواب، الأمين المساعد للحزب، النائب طه أبوالناظر عضو مجلس النواب الأمين المساعد للحزب، والنائب محمد سيد كامل عضو مجلس النواب، النائبة ميرفت ميشيل عضو مجلس النواب، الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والكابتن توني عثمان الأمين المساعد للحزب، وأعضاء هيئة المكتب الأمانة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش أمين الحزب بالمحافظة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، والتي تتطلب بذل جهد إضافي ومضاعف من الجميع، حيث استمع إلى كل الآراء والمقترحات التي تعود على المواطن بالنفع.

كما استعرض النائب حسام العمدة عددًا من المقترحات في بعض الأمانات، والتي تستهدف تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، كذلك تشكيل فريق عمل من الأمانات المعنية بالاستثمار للاستماع إلى المستثمرين والمعوقات التي تواجههم، دعمًا للاستثمار وفتح مجالات استثمارية، خاصة أن المحافظة تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار.

كما استعرض الاجتماع التأكيد على تكثيف الفعاليات التي تمس احتياجات المواطنين، وبخاصة على مستوى الوحدات الحزبية، واستعرض الدكتور شريف عبدالمنعم، أمين التنظيم بالحزب، أداء الأمانات النوعية خلال الفترة الماضية، وخطة العمل المقترحة خلال الفترة الماضية.

وعلى هامش الاجتماع، جرى تكريم أمانة مركز ناصر على الجهد المبذول والمتميز خلال الفترة الماضية بناء على تقرير أمانة العضوية بالمحافظة بقيادة الدكتور باسل غريب، أمين العضوية، حيث تم تكريم: محمود سيد يوسف أمين مركز ناصر، وجيه بدوي أمين التنظيم، سعد عبدالمولى أمين العضوية.