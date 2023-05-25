رئيس جامعة حلوان يستقبل وفدًا من "الصحة" ومسؤولي مستشفى 15 مايو النموذجي

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وفدا من وزارة الصحة، ومستشفى 15 مايو النموذجي لبحث ومناقشة عقد برتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.

وأكد رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - أن إدارة الجامعة تعمل على تطوير منظومة القطاع الطبي بخطى واضحة، بدأت بالفعل في افتتاح المرحلة الثانية والثالثة من أعمال التطوير والتحديث لمستشفى بدر الجامعي، وتطوير الجانب الخدمي والصحي بالعيادات وأقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات ووحدة قسطرة القلب والأطفال؛ بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة بالمستشفى، وكذلك بدء أعمال الحفر بالمجمع الطبي بالحرم الجامعى، لافتا إلى أنه يعمل الآن على دعم الطلاب للتدريب بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لدعم خبرات وثقل مهارات خريج كلية الطب جامعة حلوان، كما استطاعت الجامعة التعاقد مع مصر للتأمين لتوفير الخدمة الصحية للاداريين والموظفين والعاملين.

وأشار الدكتور السيد قنديل إلى أن أطباء جامعة حلوان لهم العديد من الاسهامات الطبية في إجراء العمليات وتشغيل الأقسام المختلفة والمعامل بمستشفى 15 مايو النموذجى، وأن التنسيق يجري لتحقيق التعاون لتدريب الطلاب وتقديم الاستشارات الطبية من أعضاء هيئة التدريس والاستشاريين، مؤكدًا أنه بموجب الاتفاق سيتم التدريب العملى لطلاب الجامعة بالمستشفى، والتعرف علي الأساليب الحديثة للتشخيص والعلاج.

ونوه رئيس جامعة حلوان إلى أن مستشفى 15 مايو النموذجي مجهزة على أعلى مستوى من التجهيزات في جميع التخصصات.

وقال قنديل إن التنسيق والتعاون يأتي لاستغلال الإمكانات المتاحة لصالح المواطن المصري، تنفيذاً للسياسة الصحية للدولة، وحرصاً على تقديم خدمات علاجية وتشخيصية بمستوى طبي متميز للمرضى المترددين على المستشفيات.

وعرض وفد وزارة الصحة و مستشفى 15 مايو إمكانيات المستشفى التي تحتوي على وحدات غسيل كلي ورعايات جراحية وباطنية وقلب، وكذلك وحدة اطفال مبتسرين وحضانات، وجهاز رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وجهاز قسطرة قلبية وجاري تجهيز المستشفى بجهاز القلب المفتوح وتجهيز جراحات المخ والأعصاب للمساهمة في القضاء علي قوائم الانتظار وذلك في اطار الخطة القومية للدولة.

عقد اللقاء بحضور الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الطب، الدكتورة رشا رفاعي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ايمان حسين مدير مستشفى 15 مايو النموذجي، الدكتور بيتر وجيه أمانة المراكز الطبية.