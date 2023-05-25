الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

العرض العالمي الأول لفيلم kidnapped لماركو بيلوشيو في مهرجان كان

جريدة الدستور

شهد مهرجان كان السينمائي الدولي العرض العالمي الأول لفيلم «kidnapped» للمخرج الإيطالي الكبير ماركو بيلوشيو، الذي شارك في كتابة السيناريو أيضاً.

ويشارك الفيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهو فيلم إيطالي (دراما تاريخية).

وتعد هذه المشاركة، الثامنة لماركو بيلوشيو في مسابقة مهرجان كان على مدار تاريخه، إذ شارك لأول مرة في عام 1980 لتتوالى المشاركات بعدها.

ويتوقع نقاد ومتابعون حصول الفيلم على إحدى جوائز المهرجان، وحصول بطلة العمل باربرا رونتشي على جائزة أفضل ممثلة.

وأدت باربرا رونتشي في الفيلم دور الأم المكلومة التي تم انتزاع طفلها منها ومن أسرته في عمر السادسة لأن مربيته الخاصة أوعزت رجال الكنيسة بتعميد الطفل سراً دون معرفة بل ودون رغبة أسرته اليهودية المتدينة في القرن التاسع عشر.

والفيلم مأخوذ عن كتاب «il casa mortara» للكاتب الإيطالي «Daniele scaliest» ويحكي عن قصة حقيقية وقعت بالفعل في القرن التاسع عشر.

الفيلم يحكي ويوثق لقصة حقيقية وصفحات غير مشرقة في تاريخ الكنيسة ورجال الدين قبل حركة الإصلاح والتطور الذي طرأت عليها بمرور الزمن.

وكان ماركو بيلوشيو قد حصل على «سعفة كان» في عام 2021 عن مجمل أعماله وتكريماً له ولمسيرته الطويلة وعلاقته الوطيدة بالمهرجان. 

ومن المقرر عرض الفيلم في إيطاليا في نهاية هذا الشهر ليعرض بعد ذلك في دور العرض الفرنسية في نوفمبر المقبل.

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