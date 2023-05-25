الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سويلم: برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يدعم المبادرة الدولية المصرية للتكيف بقطاع المياه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ أعمال المشروع القومي لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، وذلك بهدف مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة، وأيضًا مواجهة توغل مياه البحر في أوقات النوات، بالتعاون مع الصندوق الأخضر للمناخ التابع لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي.

كما يتم ذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، إضافة إلى دعوته إلى دعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى فى شرم الشيخ.

من جانبه ‏أشاد عبدالله الدرديرى، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمى للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، ‏ بالمجهودات المصرية المبذولة من وزارة الرى في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وخاصة في مجال حماية الشواطئ.

‏حماية الشواطئ على رأس أولويات صندوق المناخ 

‏كما أكد عبدالله الدرديرى، ‏خلال لقائه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية على أهمية وضع مشروعات حماية الشواطئ على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر.

تحلية المياه للتوسع الزراعى وإنتاج الغذاء

كما تمت خلال اللقاء مناقشة التعاون البحثى بين الجانبين فى مجال تحلية المياه للتوسع الزراعى وإنتاج الغذاء، وتوفير الدعم الفني من جانب البرنامج في مجال صيانة منشآت الرى بمختلف المحافظات.

إضافة إلى ذلك، استعرض الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال اللقاء مجهودات مصر الناجحة خلال الفترة الماضية لوضع المياه فى قلب العمل المناخى العالمى من خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ COP27، متوجهًا بالدعوة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى.

COP27 إرتفاع منسوب سطح البحر COP2 UNDP الأمم المتحدة الإنمائي التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الساحل الشمالى الصندوق الأخضر للمناخ

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