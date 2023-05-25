المجلس التنسيقى العراقى السعودى يجرى لقاءات ثنائية بين رؤساء اللجان الفرعية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم، أن المجلس التنسيقي العراقي السعودي سيجري اليوم لقاءات ثنائية بين رؤساء اللجان الفرعية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حيدر مجيد، اليوم، وعلى هامش الدورة الخامسة للمجلس التنسيقي العراقي- السعودي، في جدة بالمملكة العربية السعودية، سيجرى لقاءات ثنائية بين رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس. بحسب ما ذكر لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف أن وزير الصناعة والمعادن العراقي، خالد بتال النجم، سيلتقي مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، وزير الكهرباء مع عدد من الشركات الاستثمارية، وسيلتقي وزير الزراعة عباس العلياوي مع رئيس شركة الخريف السعودية.

وتابع "مجيد"، أن وزيرة المالية طيف سامي ستلتقي وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ونائب محافظ البنك المركزي العراقي عماد العيثاوي سيلتقي مع محافظ البنك المركزي السعودي.

وأشار إلى أن أعمال الدورة الخامسة للمجلس ستنطلق بحضور رئيسي وأعضاء المجلس للجانبين العراقي والسعودي، يتخللها توقيع مذكرات التفاهم في مجالات الإعلام والبيئة والسياحة.