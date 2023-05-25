الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالجيزة

طلاب
طلاب

بدأ، اليوم الخميس، طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، في ختام امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وكان قد توجه أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه المستشار بدوى علام، رئيس مجلس أمناء الجيزة، وسحر مصطفى، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، بزيارة طلاب الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357 وعددهم 8 طلاب، للاطمئنان على الحالة الصحية لهم وتوفير كل سبل الرعاية والراحة لهم أثناء تأدية الامتحان.

أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيز الشهادة الاعدادية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي الطالب المتوسط الشهادة الإعدادي

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