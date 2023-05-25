الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.. رون ديسانتيس المرشح الجمهورى الأبرز والأكثر منافسة لترامب

رون ديسانتيس
رون ديسانتيس

سلطت هئية الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الضوء على الانتخابات الأمريكية المقررة في عام 2024، وخاصة خوض الحزب الجمهوري الموسم الانتخابي بالعديد من المرشحين. 

وأشارت الشبكة إلى المرشح الجمهوري المثير للجدل رون ديانتيس، وسط تساؤلات حول هل يستيطع رون ديانيتس أن يهزم دونالد ترامب حقًا في السباق الجمهوري لعام 2024. 

ويُطلق رون ديسانتيس ترشيحه لمنصب الرئاسة في 2024، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يصبح المنافس الرئيسي لدونالد ترامب، ويصنف DeSantis نفسه على أنه محافظ على غرار ترامب من دون أمتعة ترامب.

وبحسب التقرير، أن حاكم فلوريدا يدخل في سباق يظل فيه الرئيس السابق هو المرشح الأوفر حظًا ولا يزال القوة المهيمنة في الحزب الجمهوري.

وتتمثل فكرة DeSantis في أن لديه سجلًا من الإنجازات في الأولويات والقيم المحافظة التي يمكن أن يشير إليها، على النقيض من السنوات الأربع لرئاسة ترامب التي حققت القليل من الانتصارات التشريعية.

قوانين محافظة ورفيعة المستوى

وخلال فترة وجوده في منصبه، سن قوانين محافظة رفيعة المستوى لتسهيل امتلاك سلاح، وتقييد تعليم الهوية الجنسية والجندرية في المدارس، وتشديد قواعد التصويت والحد من عمليات الإجهاض، واستعداده لمواجهة الشركات الكبرى التي يرى أنها تقدم أجندة ليبرالية تشير إلى أنه يعتقد أن القضايا الثقافية الساخنة هي مصدر قلق أكبر للناخبين الجمهوريين من السياسات التقليدية المؤيدة للأعمال التجارية.

وقال "ديسانتيس" خلال زيارته لولاية أيوا قبل أسبوعين: "يجب أن نرفض ثقافة الخسارة التي أثرت على حزبنا في السنوات الأخيرة"، مضيفًا: "وقت الأعذار ولى"، وكان هذا بمثابة حفر في ترامب الذي لا يزال يرفض قبول خسارته انتخابات 2020 - والذي ألقى الكثيرون باللوم عليه في النتائج المخيبة للجمهوريين في انتخابات الكونجرس العام الماضي.

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