كيف تتفادى مصر والدول العربية أزمة سقف الدين الأمريكى؟.. أستاذ اقتصاد يوضح

كشف ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، عن تأثير أزمة ارتفاع سقف الدين الأمريكي، وكيف تتفادى الدول العربية ومصر هذه الأزمة.

وقال قلاوون، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، إن الأزمة الاقتصادية العالمية انعكست على البنك الفيدرالي الأمريكي، والدين الأمريكي وصل إلى 31 تريليون دولار وسيرتفع أكثر من ذلك.

وأضاف أنه إذا حدثت مشكلة اقتصادية في أمريكا فإن العالم أجمع سيتأثر بهذه الأزمة؛ وهو أمر قد يؤدي لحدوث هزة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، أيضًا، مؤكدًا أن هذا الأمر عبارة عن مصارعة سياسية أمريكية وليست اقتصادية، مشيرًا إلى أن صانع القرار الأمريكي لن يترك الوضع الاقتصادي كما هو عليه بشأن سقف الدين المُرتفع.

بايدن يواجه تحديات كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية

وأكد أن هذه الأزمة ستدفع الدول العربية ومصر إلى تنويع سلة عملاتها الأجنبية في التعاملات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي يواجه تحديًا كبيرًا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بلاده حاليًا؛ لأنه لم يقم بإصلاحات داخلية في قطاعي البنية التحتية والصحة.