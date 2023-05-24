الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

45 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب مع ختام تعاملات اليوم

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في ختام تعاملات الأربعاء، بفعل تراجع  سعر تداول الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك بعد صدور نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم، إذ كشف التقرير عن حالة عدم اليقين بين أعضاء المجلس بشأن مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وكذلك أشار المحضر إلى تزايد المخاوف من تداعيات أزمة سقف الديون الأمريكية التي قد تؤدي إلى قيود اقتصادية.

وقال فادي كامل، عضو شعبة الذهب، إن أسعار الذهب انخفضت بقيمة 45 جنيهًا بالأسواق المحلية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بختام التداول أمس الثلاثاء، كما هبط سعر الأوقية عالميًا لتسجل 1960 دولارًا للأوقية.

أوضح أن جرام الذهب عيار 21 بدأ التداول صباح اليوم عند 2.420 ألف جنيه، واختتم تداولات اليوم عند مستوى 2.375 ألف جنيه.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 2.714 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 2.036 ألف جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 19 ألف جنيه.

وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، الذي صدر اليوم الأربعاء، أن مسئولي مجلس الفيدرالي الأمريكي منقسمون في اجتماعهم الأخير حول أين يذهبون مع أسعار الفائدة؟ حيث يرى بعض الأعضاء الحاجة إلى مزيد من الزيادات بينما توقع آخرون تباطؤًا في النمو لإزالة الحاجة إلى مزيد من التشديد.
ولفت المحضر إلى أن التقدم في خفض التضخم كان بطيئًا بشكل غير مقبول، وسيتطلب مزيدًا من الارتفاعات. 

وأضاف محضر الفيدرالي الأمريكي أنه في ضوء المخاطر البارزة على أهداف اللجنة فيما يتعلق بكل من الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار، أشار المشاركون بشكل عام إلى أهمية المراقبة الدقيقة للمعلومات الواردة وآثارها على التوقعات الاقتصادية.

كما أمضى مسئولو اللجنة الفيدرالية السوق المفتوحة بعض الوقت في مناقشة المشكلات في الصناعة المصرفية التي شهدت إغلاق العديد من المؤسسات المتوسطة الحجم. 

وأشار المحضر إلى أن الأعضاء على استعداد لاستخدام أدواتهم للتأكد من أن النظام المالي لديه سيولة كافية لتغطية احتياجاته.

وتتوقع الأسواق أن يكون رفع سعر الفائدة في مايو هو الأخير في هذه الدورة، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.

استخدام أسعار الفائد أسعار الذهب أسعار الفائدة أسعار الذهب بالأسواق أسواق المحلية

الأكثر قراءة

"حجازى" يوجه الإدارات التعليمية بإعداد خطة عمل بأولويات الـ3 أشهر المقبلة

معتز محمود: الحوار الوطنى يهدف لإيجاد حلول قابلة للتنفيذ وفقًا لإمكانيات الدولة

إصابة شخصين أثناء حضورهما الاحتفالات بدير العذراء بالمنيا

"ثلاثة مقاعد فى القطار الأخير" يحصد لقب مهرجان جامعة القاهرة المسرحى

"يوم للناس".. عيادات لكبار السن وذوي الهمم بمجمع الإسماعيلية الطبي

الإتصالات: 114 مليون مشترك بالهاتف المحمول والأرضي بنهاية مارس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية