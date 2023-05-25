الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 25-5-2023 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس ليسود الطقس الحار على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف في ساعات المساء المتأخرة وفي الصباح الباكر.

 

 وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 25-5-2023 في محافظات مصر.

 

حالة الطقس اليوم 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس اليوم الخميس ارتفاع درجات الحرارة لتسجل القاهرة 33 درجة نهارًا ، بينما يكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

 

وأضاف بيان هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتكون فرص لتساقط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

 

وعن حالة البحرين توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية أن يكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فيكون معتدل أيضًا وارتفاع الموج فيه من 1.5: 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية: جنوبية شرقية.

 

درجات الحرارة المتوقعة 

 

  • درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 33- والصغرى 22.
  • السواحل الشمالية العظمى 27- والصغرى 18.
  • جنوب سيناء العظمى 36- والصغرى 25.
  • شمال الصعيد 38- والصغرى 22.
  • جنوب الصعيد العظمى 42- والصغرى 27.
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