الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير تركية: "بيشكتاش" يرحب برحيل موليكا.. والأهلى فى الصورة

موليكا
موليكا

أفادت تقارير صحفية تركية، بأن نادي بيشكتاش فتح الباب أمام رحيل الكونغولي جاكسون موليكا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبات موليكا قريبًا للغاية من الرحيل عن صفوف الأهلي خاصةً بعد ابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق التركي خلال المباريات الماضية.

وذكرت صحيفة "فوتوماك" التركية، فإن إدارة بيشكتاش لا تمانع رحيل موليكا نهاية الموسم الجاري، بشرط تلقيه عرضًا جيدًا من الناحية المادية.

وتنوي إدارة بيشكتاش الاستماع إلى العروض المقدمة للاعب الكونغولي تمهيدًا لبيعه خلال الميركاتو الصيفي.

وأكدت الصحيفة التركية أن موليكا لديه الرغبة في الرحيل عن بيشكتاش، بعدما خسر مكانه في التشكيل الأساسي لصالح الكاميروني فينسنت أبوبكر.

وأشارت إلى أن النادي الأهلي ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب، بعد أن كان ضمن حساباته في الميركاتو الشتوي يناير الماضي.

بيشكتاش الاهلى جاكسون موليكا الدورى المصرى الدورى التركى

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