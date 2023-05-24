يد التطوير تعيد الحياة لـ"أنطونيادس".. ومواطنون: إنجاز أعاد للحديقة رونقها (صور)

بشكل جمالي فريد افتقده أهالي الإسكندرية لسنوات طويلة، عادت حديقة انطونيادس التاريخية لتخطف القلوب وتجذب الأنظار، وتعيد للأذهان الذكريات السعيدة بعد أن امتدت لها يد التطوير لتعيد لها رونقها وتتجمل في أبهى صورها، لتعود متنفسًا لأهالي عروس البحر وزائريها.

وعلى مساحة شاسعة، امتدت النباتات النادرة والأشجار المعمرة على مدار عقود طويلة، بحديقة انطونيادس بالإسكندرية، كما احتضنت مجموعة من التماثيل الرخامية المميزة للشخصيات الأسطورية والتاريخية الشهيرة كما شهد قصرها الشهير على العديد من الأحداث المهمة واستقبل الكثير من الملوك والشخصيات البارزة.

وكان لحديقة انطونيادس موعدًا مع انطلاق مشروع لتطويرها في أغسطس الماضي، والذي تضمن خطة تطوير شاملة من الحفاظ على التماثيل والنباتات النادرة وكل ما تتميز به الحديقة التاريخية.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية بعض المحطات التاريخية التي شهدتها الحديقة التاريخية، إضاقة إلى آراء أهالي المدينة بالتطوير الذي تم بها.

زارها الملوك واستضافت أحداث تاريخية هامة

يقول الدكتور إسلام عاصم استاذ التاريخ الحديث والمعاصر، ونقيب المرشدين السياحيين السابق بالإسكندرية إن حديقة وقصر انطونيادس من المواقع الهامة بالإسكندرية التي لها تاريخ ممتد حتى العصر اليوناني، حيث أن موقع حديقة انطونيادس الحالي، كان في العصر اليوناني يشغله حدائق أيضًا مما يجعلها امتداد لها، ثم أصبحت تلك الأراضي ملكًا لأسرة محمد علي باشا وبني بها قصرًا، ومن ثم بيعت في عهد الخديوي إسماعيل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقام بشرائها اليونانى "جون أنطونيادس"، الذي كان من أكبر رجال التجارة والأعمال بالإسكندرية.

أضاف عاصم، لـ"الدستور" أن "جون أنطونيادس" أوصى قبل وفاته أن يؤول القصر والحدائق من حوله إلى بلدية الإسكندرية على أن تظل تحمل اسمه وفي بدايات القرن العشرين نفذ إبنه وصيته، ليصبح القصر مقر ضيافة الشخصيات المهمة بالإسكندرية لافتًا إلى أنه لم يزر الإسكندرية زائر مهم إلا ومكث في القصر أو اقيمت على شرفه حفل في حدائقه.

وأشار إلى أن القصر استضاف أحداث هامة كتوقيع معاهدة 1936 بين الحكومتين المصرية والبريطانية، وكذلك الاجتماع التحضيري لإنشاء جامعة الدول العربية عام 1944، وعقد فيه اجتماعات هامة مثل أول اجتماع للجنة غوث اللاجئين، وأول لجنة أولمبية فى مصر، بالإضافة إلى استضافته ملوكًا أثناء إقامتهم فى الإسكندرية، منهم: "ملك بلجيكا وايطاليا وغيرهم"، كما أقامت به قضت به الأميرة فوزية وزوجها شاه ايران محمد رضا بهلوى شهر العسل.

أهالي الإسكندرية: "انطونيادس عادت لرونقها"

تداول العديد من رواد موقع التواصل (فيسبوك)، صورًا لأجزاء تم تطويرها من حديقة انطونيادس، حيث بدت بشكل جمالي كانت قد افتقدته الحديقة التاريخية وأكد العديد من المواطنين في منشورات وتعليقات على زيارتهم للحديقة حيث أصبحت المناطق التي تم تطويرها بديعة الجمال.

قالت شيماء حسن، إنها تفاجأت بشكل الحديقة، وما وصلت إليه الأماكن التي تم تطويرها بها، متابعة : “الصور مبهجة لأقصى درجة، وأكيد هزورها.. تحية للقائمين على تطوير انطونيادس”.

وقال أحمد محمد، إن حديقة انطونيادس، أصبحت رائعة الجمال، وعادت لها الحيوية وهو أبلغ رد على المشككين الذين صمتوا على إهمال الحديقة لسنوات، ونشروا الشائعات عندما تقرر الاهتمام بالحديقة وتطويرها، مشيرًا إلى أن الحديقة مازالت تحت التطوير والعمل مستمر في باقي انحائها لنرى الإنجاز يزداد يوما بعد يوم.

أضاف أن الحديقة مفتوحة للجمهور:"زوروا الحديقة، واستمتعوا بها.. أنطونيادس بترجع من جديد لرونقها بتاع زمان أوي، متنفس لأهل إسكندرية وضيوفها كمان".

وعبرت أسماء السيد عن الإعجاب بالتطوير التي تشهده الحديقة التاريخية، مشيرة إلى أن أعمال التطوير التي تمت في انطونيادس لم تحدث منذ سنوات طويلة والشكل الجديد التي أصبحت عليه بعض الأماكن التي انتهت تطويرها كان مفاجأة للجميع مما جعل الأسر تتهافت على زيارة الحديقة للاستمتاع بجمال المشهد.

وتابعت "علينا الحفاظ على الحديقة ونظافتها والنباتات النادرة الموجودة بها، قائلة: "التطوير الذي تقدمه الدولة بجميع المناطق يجب علينا أن نقدره ونحافظ عليه".