إصابة 16 شخصًا جراء انقلاب سيارة ميكروباص ببنى سويف

أصيب 16 شخصًا، الأربعاء، جراء انقلاب ميكروباص بالقرب من مدخل مدينة الفشن بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطه النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص ما أدى إلى إصابة 16 شخص، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مرفق بهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف بسبع سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتبين أن المصابين وهم كريستينا عماد كمال 22 سنة مصابة باشتباه خلع بالكتف الايسر، مرينا عماد كمال 20 سنة ،استليا كرولس كمال 3 سنوات، مينا كرولس كمال عمره عام، كرولس عماد كمال 10 سنوات، عماد كمال راشد 43 سنة، ملوك توت فايز 45 سنة حنان نعيم فهيم 46 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وكدمات جميعهم مقيمون محافظة المنيا.

كما استقبل المستشفى سندي أشرف خليل 16 سنة مقيم القاهرة مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر ، ابرام اشرف خليل 14 سنة مقيم القاهره مصابة بجروح وكدمات، نادية فهيم استفانوس، 45 سنة، مقيم القاهرة، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيسر ، سامي حنا شحاته 43 سنة مقيم أسيوط مصاباً بجروح وكدمات، نوره وكيم عزت 40 سنة، كرولس عادل جرجس، 21 سنة، ياسر عياد رزق 42 سنة فادي ياسر عياد 19 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وكدمات.

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفشن المركزي وجارى تقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف والدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.