ضبط مقاول ألقى رؤوس وأرجل الحمير بالطريق الدولي بمطروح (صور)

تمكن مركز ومدينة مرسي مطروح، بالتعاون مع الطب البيطرى ومباحث التموين ضبط مقاول يقوم بذبح حمير لتقديمها كوجبات للأسود والتخلص من الفضلات بطريق الإسكندرية مطروح.

وكلف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسي مطروح بالوصول لأسباب وجود رؤوس وأرجل حمير بطريق مطروح الإسكندرية وعلى الفور تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور سعد جويلي مدير مديرية الطب البيطرى وإدارة شئون البيئة بمجلس المدينة ومباحث التموين لمعرفة الحقيقة.

أوضح عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسي مطروح أن تحريات الأجهزة الأمنية أكدت أن هناك شخص يدعى “م.م صابر ناجي” مقاول لشراء (الحمير) هو من يقوم بالشراء والذبح والتخلص من فضلات الذبح للحمير بطريق مطروح الإسكندرية بغرض تقديمها للاسود التابعة لأحد الشركات بالمدينة التي لديها نشاط "سيرك"، وتم تحرير المحاضر اللازمة المخالفة لقانون البيئة والنظافة وأيضًا تحرير محاضر من خلال الطب البيطري ومباحث التموين بالتخلص برؤوس الحمير في الطرق العامة بدون تصريح.

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح علي أن تم مواجهة المتورط في ذبح الحمير والذي اعترف بالواقعة وارشد علي مكان اللحوم التي تقدم للاسود ، وتم التوجه للمكان وفحص اللحوم من قبل أطباء من الطب البيطرى للشركة التابع لها السيرك، وتبين وجود موافقات وتصريح لتقديمها كوجبات للأسود وقام جهاز النظافة بمجلس المدينة بنقل مخلفات الحمير الي المدفن العمومي بالكيلو 29.

أشار عمرو عبد المجيد إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه لمجلس المدينة بالمرور ومتابعة أنشطة جميع التراخيص الخاصة بإقامة نشاط "سيرك " قبل موسم الصيف؛ للتأكد من الأمن الصناعي وشبكة إطفاء الحريق و كيفية التعامل مع الحيوانات تحت إشراف ومراجعة مديريات الطب البيطرى والتموين وجميع الجهات المعنية بالمحافظة.