إصابة شخصين أثناء حضورهما الاحتفالات بدير العذراء بالمنيا

أصيب شخصان أحدهما سقط من علو والثاني نتيجة مغص معوي، أثناء الاحتفالات بمولد السيدة العذراء بدير جبل الطير في شرق النيل بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود إشارة من مستشفي سمالوط النموذجي تتضمن وصول "علي.ح" 39 عامًا، مصابا بتقلص معوي، وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابته أثناء تواجده في دير جبل الطير تزامنا مع الاحتفالات بمولد السيدة العذراء السنوي، وتم تقديم الرعاية الطبية والاسعاف الأولية للمريض حتي تماثله للشفاء.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إشارة من مستشفي سمالوط النموذجي بوصول "فارس.م" 20 عاما، طالب، مقيم في مدينة المنيا، مصابا بكسر بالقدم، وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين حدوث إصابته نتيجة سقوطه من علو لاختلال توازنه، أثناء تواجده بدير السيدة العذراء بجبل الطير لحضور الاحتفالات السنوية.

ويشهد دير جبل الطير في شرق النيل بمركز سمالوط، الاحتفالات السنوية بمولد السيدة العذراء مريم، والتي بدأت الجمعة الماضية وتنتهي غدا الخميس، بحضور الآف الزوار الذين يتوافدون من شتي أرجاء محافظة المنيا.