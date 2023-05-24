خبير بيئى: القضايا السياسية تؤثر على التزامات الدول الكبرى تجاه قضايا المناخ

قال الدكتور صابر عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مناخ أرضنا"، إنه يتعين على الدول الكبرى المسببة للتلوث المناخي التحرك سريعاً لإنقاذ الكوكب من المخاطر المحتملة التي تهدد بقاء الكائنات الحية عليه، معبرًا: "قضية التغيرات المناخية تحتاج لتكاتف كل دول العالم، بخاصة الدول الكبرى المسئولة عن التسبب في هذه الظاهرة من مصانعها".

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد الدكتور صابر عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جميع القضايا السياسية تؤثر على التزامات الدول الكبرى تجاه قضايا المناخ بصورة كبيرة، قائلاً: "منذ أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية وكل التمويل المالي الصادر من الاتحاد الأوروبي يذهب إلى دعم أوكرانيا دون النظر إلى تمويل المشروعات الخضراء التي سبق وأن اتفق على تمويلها".

الجهود المصرية

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية تضع قضية المناخ على رأس القضايا التي تهتم بها، وذلك لأنها تعلم أن المناخ يؤثر على كافة قطاعات التنمية مثل التأثير على الزراعة والأمن الصحي للمواطن.