"القاهرة الإخبارية": مساعى أوكرانيا فى الانضمام لـ"الناتو" لم تحقق بعد

قال سلامة عطالله، مراسل القاهرة الإخبارية"، إن حلف شمال الأطلسي ومواثقه تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة الانضمام لهذا التحالف إلا إذا كانت هذه الدولة بعيدة عن النزاع الأوكراني.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا تسعى أن تكون عضوًا في الاتحاد الأوروبي وعضو في الاتحاد الأطلسي، حتى تستطيع تفعيل المادة الخامسة لهذه التحالفات، وهو الرد الجماعي على أي اعتداء عسكري على الدول الأعضاء، ومساعي أوكرانيا في الانضمام لم تحقق حتى الآن.

الانضمام للناتو

وأضاف في حديثه، أن ستولتنبرج، أكد أن فكرة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو في تلك الأوقات الحالية في ظل استمرار الحرب أمر غير مطروح.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عجزت عن توحيد الحلفاء ضد الصين، ولهذا يريد الناتو أن يفتح له مكتبًا في اليابان، كي يكون هناك جيش موحد للناتو.