فلاديمير بوتين: الغرب راهن على انهيار اقتصاد روسيا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الغرب راهن على انهيار اقتصاد روسيا، مشددًا على أن هذا "لم يحدث".

وأضاف بوتين، خلال كلمة ألقاها بالمنتدى الاقتصادي الأوراسي:" أوكرانيا لا تزال تحصل على الأموال من الترانزيت لمرور موارد الطاقة من روسيا".

كما أكد أن هناك ضغوطًا على حلفاء روسيا عبر سلاح العقوبات، لدفعهم لعدم التعاون مع موسكو، مضيفًا: "ملتزمون بالوفاء بتعهداتنا بشأن إمدادات الطاقة".

أردف بوتين: "هناك تغييرات عميقة على المستوى العالمي، والكثير من الدول تتجه لتعزيز سيادتها، ونتعاون من منظمة شنغهاي وبريكس وغيرها في آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا".