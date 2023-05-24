الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوتين: روسيا لديها كل الإمكانيات التى تمكنها من الحفاظ على قوة اقتصادها

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لديها كل الكوادر والإمكانيات التي تمكنها من الحفاظ على الاقتصاد الروسي بين اقتصاديات العالم الفترة المقبلة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

 

أزمة روسيا والغرب

وأكد بوتين خلال إلقاء كلمته بالمنتدى الاقتصادي الأوراسي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المبادرة التي قدمتها الصين "طريق واحد حزام واحد" ستسهم في بناء ما يسمى بالتعاون الشامل والكامل في الفضاء الأوراسي، بالإضافة إلى التعامل مع الدول القريبة حدود من أوراسيا.

 

استقلال الاقتصاد الروسي 

وتابع: "نجري اتفاقيات مع دول وكيانات عديدة لاستقلال اقتصادنا، لذا أقمنا مناطق تجارة حرة مع مصر والإمارات وإيران وتجري المناقشات الجديدة الآن مع سيربيا".

بوتين القاهرة الإخبارية نبأ عاجل الحرب الروسية الأوكرانية فلاديمير بوتين

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